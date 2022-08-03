Польшу ожидает экономический кризис похуже, чем в Греции, и никакой популизм страну не спасет, уверен социолог Якуб Бержинский. Он уверен, что страна попала в «спираль смерти», из которой нет выхода.

В своей публикации в издании Newsweek Polska социолог проводит параллели с греческим кризисом и напоминает, что Афины длительное время скрывали его истинный масштаб. То же самое сейчас происходит и в Польше, где за прошлый год было изъято из госбюджета 270 миллионов злотых без внесения средств в официальную статистика. В этом году эта сумма может увеличиться в разы.

Бержинский уверен, что власти будут скрывать правду до последнего. Они просто не могут открыто заявить, что совсем скоро страну захлестнет безработица, что никаких социальных программ больше не будет, что уровень жизни стремительно рухнет, не оставляя никаких шансов на возвращение утраченных позиций.