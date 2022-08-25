Начинает сбываться пророчество российского президента Владимира Путина в отношении судьбы США. Об этом сообщили политические обозреватели издания NetEase. Перевод публикации представил портал “ПолитРоссия“.

После завершения холодной войны и распада СССР США укрепились в роли сверхдержавы. Со временем Америка превратилась в государство-паразита, которое живет за счет чужих ресурсов.

Авторы издания отмечают: «Вступив в XXI век, США развязали войну в Ираке и в Афганистане, а затем еще несколько конфликтов. Также, чтобы сохранять свое доминирующе положение, американцы проводят политику сдерживания России и Китая».

Ранее о сложившейся ситуации высказался российский президент Владимир Путин. Он заявил, что США являются великой державой, которая заслуживает уважение. Но у американской политической элиты слишком большое самомнение. При этом в стране нарастают внутренние проблемы, которые и являются последствиями ошибок политиков США.

Китайские эксперты отметили, что слова Путина в то время прозвучали как пророчество.

И оно уже начало сбываться. У США появился серьезный враг, которые намного страшнее России и Китая. Этим врагом стали сами правящие американские элиты. Сейчас в стране наблюдается рекордно высокий уровень инфляции, рост госдолга, обвал рейтингов политических лидеров. Но самой серьезной проблемой обозреватели называют раскол общества внутри страны. Все это приведет к тому, что Америку ждут действительно очень тяжелые времена.