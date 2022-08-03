Немецкое издание Die Welt рассказало о встрече бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера с президентом РФ Владимиром Путиным, а также о возможности возобновления работы газопровода «Северный поток-2», которая обсуждалась политиками. Читатели газеты активно прокомментировали эту новость.

Они заметили, что Шредер, вступая на пост канцлера, дал присягу служить Германии и не отступил от нее до сих пор, хотя давно покинул должность. Сейчас он действует в интересах страны и делает для нее больше, чем нынешний глава правительства Олаф Шольц, – цитирует комментарии РИА Новости.

Также читатели отметили, что действующий канцлер не захочет запускать газопровод. Для него главное выслужиться перед Соединенными Штатами, вассалом которых стала вся Европа. Причем делает это Шольц за деньги граждан Германии, которые платят налоги.