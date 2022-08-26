Предстоящая зима грозит быть очень сложной для жителей Германии. В стране ожидаются проблемы с подачей электричества, безработица на предприятиях нефтяной отрасли. Запад уже принял шестой пакет санкций, согласно которому с декабря вводится запрет на импорт российских нефти и газа.

Ресурсоперерабатывающее предприятие города Шведт в Германии на фоне предстоящих сложностей с энергоресурсами приняло решение искать альтернативные пути доставки топлива.

Руководители предприятия хотят наладить поставки ресурсов путем прокачки нефти через трубопровод “Дружба” из Казахстана. Но Польша выступает против таких поставок. Она объясняет это тем, что Казахстан использует энергоносители “Роснефти”.

Жители Германии уже поняли, что санкции только наносят вред самой Европе. В городах уже закрываются заводы, компании и предприятия. В стране наблюдается рост безработицы, снижение уровня жизни. Все это приведет к тому, что жителям Германии придется голодать.