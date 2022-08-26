читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Предстоящая зима грозит быть очень сложной для жителей Германии. В стране ожидаются проблемы с подачей электричества, безработица на предприятиях нефтяной отрасли. Запад уже принял шестой пакет санкций, согласно которому с декабря вводится запрет на импорт российских нефти и газа.

Ресурсоперерабатывающее предприятие города Шведт в Германии на фоне предстоящих сложностей с энергоресурсами приняло решение искать альтернативные пути доставки топлива.

Руководители предприятия хотят наладить поставки ресурсов путем прокачки нефти через трубопровод “Дружба” из Казахстана. Но Польша выступает против таких поставок. Она объясняет это тем, что Казахстан использует энергоносители “Роснефти”.

Жители Германии уже поняли, что санкции только наносят вред самой Европе. В городах уже закрываются заводы, компании и предприятия. В стране наблюдается рост безработицы, снижение уровня жизни. Все это приведет к тому, что жителям Германии придется голодать.

Вам может понравиться

Залужный своими руками роет яму Зеленскому

Зеленский уверен, что Украина возродилась шесть месяцев назад. Сразу после того как Россия начала спецоперацию. Но на самом деле Киев уже потерял Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Херсон и Запорожье. В Европе

Появились кадры уничтожения военного эшелона ВСУ на станции Чаплино ракетой ОТРК “Искандер”

В телеграм-канале Dambiev появилось видео последствий удара ВС РФ по военному эшелону украинской армии на станции Чаплино. Напомним, что атака была проведена с максимально точностью с применением оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Эксперт Михаил Ходарёнок: Современные ВСУ состоят из наркоманов и уголовников

Украинские власти сильно занижают потери ВСУ и компенсируют их набором в армию наркоманов и уголовников со стажем, уверен военный эксперт Михаил Ходаренок. Он напомнил, что по словам главкома ВСУ Валерия
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – пасмурно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 26 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 26 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C |