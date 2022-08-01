Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Робот, разработанный немецкими инженерами, способен балансировать на одном колесе, выполняя оригинальные трюки. В этом ему помогает специально продуманная конструкция с нижним и верхним колесами, расположенными перпендикулярно по отношению друг к другу.

Колеса-маховики робота, которого назвали Wheelbot, созданы с учетом его размеров. Поэтому он способен легко перемещаться на любом из колес, в то время как второе дает возможность поддерживать баланс.

По словам специалистов, робот способен мгновенно вставать в случае падения, используя боковые опоры, либо переворачиваться “с ног на голову”. Также он эффективно удерживает равновесие даже если его сильно толкать, пытаясь спровоцировать это самое падение.

Вам может понравиться

Леонков пояснил, почему украинские РСЗО HIMARS не атакуют Севастополь

ВСУ не хотят рисковать потерей дорогостоящих реактивных систем залпового огня HIMARS и поэтому не используют их для ударов по Крыму, уверен военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, дальности имеющихся

Боевик ВСУ: Жители Артемовска с нетерпением ждут, когда над городом поднимут российские флаги

Украинская армия считает Артемовск, который киевские власти на волне декоммунизации зачем-то переименовали в Бахмут, одной из главных своих крепостей на Донбассе. Но жители города с ними совершенно не согласны. Так,

Сильвестр Сталлоне резко раскритиковал съемки фильма об Иване Драго

Продюсер франшизы «Рокки» Ирвин Уинклер подвергся серьезной критике со стороны актера Сильвестра Сталлоне. В социальных сетях актер резко высказался о новости про разработку спин-оффа о боксере Иване Драго и его
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |