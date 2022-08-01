Робот, разработанный немецкими инженерами, способен балансировать на одном колесе, выполняя оригинальные трюки. В этом ему помогает специально продуманная конструкция с нижним и верхним колесами, расположенными перпендикулярно по отношению друг к другу.

Колеса-маховики робота, которого назвали Wheelbot, созданы с учетом его размеров. Поэтому он способен легко перемещаться на любом из колес, в то время как второе дает возможность поддерживать баланс.

По словам специалистов, робот способен мгновенно вставать в случае падения, используя боковые опоры, либо переворачиваться “с ног на голову”. Также он эффективно удерживает равновесие даже если его сильно толкать, пытаясь спровоцировать это самое падение.