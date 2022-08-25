На Западе уже начали серьезно уставать от конфликта, происходящего на Украине. Ведь он провоцирует огромные проблемы в самой Европе. Об этом заявили немецкие журналисты телеканала ZDF.

Европейские политики уже начали выступать за введение в эксплуатацию “Северного потока – 2”, так как нужно решать газовый вопрос перед предстоящей зимой. Кроме того, все уже поняли, что санкции против России полностью безуспешные.

Эксперты телеканала говорят о том, что уже есть множество фактов, подтверждающих усталость Коллективного Запада. Европа уже “сыта по горло” этим конфликтом. В Германии не только призывают возобновить введение в работу российского газопровода, но и полностью заблокировать любую военную помощь Киеву.

Журналисты отмечают, что в этой битве морали и усталости одержала победу последняя. Евросоюз уже начал концентрировать все внимание на предстоящем зимнем периоде. Людей волнует прежде всего вопрос, как они будут оплачивать коммунальные счета и приобретать продукты питания в условиях высокой инфляции.

Многие политики уже понимают, что если они не отменят антироссийские санкции, то самой Европе придется выживать в экстремальных условиях.