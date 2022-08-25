Журналисты немецкой газеты Die Welt опубликовали статью, в которой проанализировали заявления властей Киева об их стремлении “вернуть” Донбасс, Херсон и Крым.

Обозреватель отметил, что власти Украины постоянно твердят о том, что вернут себе территории. Но пока это только разговоры, никак не связанные с реальностью. Эксперт издания Кристоф Шильц уверен, что Украине пора принять “горькую правду”. Любые попытки отбить Херсонскую область будут бесполезны. А о Крыме вообще говорить нет необходимости.

По словам Шильца, для самого Киева «ситуация далека от того, чтобы планировать возвращение территории». Огромные территории на юге Украины уже находятся под контролем российских военных Украина скоро вообще потеряет весь восточный Донбасс. И, по мнению политолога, вообще нет никаких признаков, что ситуация в будущем изменится.

Киевские режим сейчас испытывает сложности. В стране царит серьезный экономический кризис, нехватка продовольствия и топлива.