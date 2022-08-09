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Доклад организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ вызвал массу скандалов в среде украинских политиков. Они даже стали предъявлять претензии США, не подумав при этом, что украинский президент может быстро слететь со своего пьедестала. Подробности передает издание «Свободная Пресса».

Шеф французского бюро AI Жан-Клод Самуйе обвинил Киев в зверских преступлениях, нарушении международного гуманитарного права, которые ставят под угрозу жизни мирного населения.

Жан-Клод Самуйе заявил: “Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак”. Все это говорит о том, что Запад недоволен действиями Зеленского, который поощряет все нарушения в ведении боевых действий.

Немецкие журналисты издания Die Welt начали подробно изучать и все политические игры Киева. Оказалось, что в Раде теперь сидят исключительно друзья Зеленского, а все сделки в стране проводятся только для того, чтобы отмыть финансы, полученные от Запада.

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