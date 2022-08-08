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Германия поставляет Украине оружие, но почему-то именно ее боевые системы оказываются совершенно бесполезными на поле боя, пишет портал Avia.Pro.

Сейчас Киев получает от Берлина самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и немецкие клоны американских M270 MLRS под названием MARS II. Первые сперва создали проблемы с несоответствием боеприпасов из-за которого снаряды просто заклинивало. Ее удалось решить, но сейчас появилась новая сложность.

Украинские военные жалуются, что вооружение из Германии слишком уж быстро изнашивается и часто требует сервисного обслуживания. Причем делать его нужно как минимум в Польше, так как обучать украинских техников для двух боевых систем просто нет времени.

PzH 2000 уже пришлось дважды доставлять в Польшу, MARS II, хоть и прибыли совсем недавно, также успели побывать на обслуживании. Причем везут их по сложным маршрутам, поэтому большую часть времени немецкое оружие проводит не на поле боя, а в пути.

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