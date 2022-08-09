Уже с пятницы, 5 августа, украинские боевики наносят удары по территории Запорожской АЭС. Но при этом Киев обвиняет в обстрелах российских военных. Эксперты издания “ВЗГЛЯД” проанализировали ситуацию и сообщили, с какой целью Зеленский устраивает провокацию, грозящую катастрофой.

По словам украинского президента, атака самой крупной в Европе АЭС осуществляется охраняющими ее российскими военными. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил лично приехать на объект, чтобы проверить достоверность информации. Но такой расклад не устраивает украинскую сторону. Киев начал активно сопротивляться визиту.

Физик-ядерщик Александр Боровой считает, что это четко спланированная провокация, которая направлена на запугивание местных жителей. Люди до сих пор помнят страшные последствия Чернобыля. Даже небольшая авария на Запорожской АЭС будет воспринята как страшная радиационная катастрофа.

Боровой отметил: “Те, кто обстреливают станцию, пытаются посеять панику. Кроме того, просто пытаются причинить ущерб, чтобы россиянам пришлось там все восстанавливать”.