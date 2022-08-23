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Североатлантический альянс всё больше втягивается в вооружённое противостояние на Украине. Сейчас НАТО фактически воюет с Россией опосредованно, поставляя вооружение ВСУ. Однако, не исключено, что солдаты НАТО будут участвовать в боях напрямую. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов – сообщает телеканал “Царьград”.

Эксперт отметил, что одна из наиболее напряжённых точек конфликта расположена в Запорожской области. Там под ударом находится местная атомная электростанция. В случае, если на АЭС произойдёт катастрофа – считает Кнутов – в ней обвинят Вооружённые силы России. Это и станет поводом для того, чтобы НАТО вступило в военный конфликт напрямую.

Впрочем, сдерживающим фактором со слов эксперта, здесь выступают позиции крупных стран, входящих в Североатлантический военный блок. Франция, Германия и Италия пока не готовы напрямую воевать с Россией. Вероятно, их позиция в этом вопросе и будет решающей.

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