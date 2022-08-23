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Основным носителем российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» названа модификация боевых самолетов МиГ-31. Ей будет присвоен индекс И. Об этом сообщили “Известия“, ссылаясь на данные, предоставленные Министерством обороны РФ.

МиГ-31И оборудуют электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами. Они позволят без пилота вывести истребитель на нужную траекторию для запуска ракеты. От старой версии модификация отличается появлением специальных электронных систем, которые повышают летные характеристики и возможности самолета. Теперь всеми процессами руководит электродистанционная система управления.

Заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов рассказал: «В компьютер поступают все данные: скорость, высота, информация с Земли. Все это делает более комфортной работу пилота. Система постоянно дорабатывается именно для этого изделия, ведь оно большое».

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