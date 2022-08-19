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Североатлантический альянс начал укреплять свои восточные рубежи еще в конце прошлого года, но вот на Черноморский регион обратил внимание лишь сейчас, спустя почти полгода с момента начала спецоперации ВС РФ на Украине, пишет американское издание Bloomberg.

Авторы публикации обращают внимание на то, что Альянс взялся укреплять Румынию, несмотря на мольбы Прибалтики и Польши об усилении военного присутствия НАТО на их территориях. Все дело в том, что именно Румыния является слабым местом Объединенной Европы.

Предполагается, что натовские силы, введенные в эту страну, останутся здесь очень надолго. Как минимум до того момента, пока ситуация в регионе стабилизируется. Сейчас на территории Румынии размещается около 1000 военнослужащих Альянса, которые должны оказать противодействие в случае внешней агрессии. Кроме того, Бухарест намерен и сам увеличивать расходы на оборону, чтобы обеспечить возможность защититься.

Авторы отмечают, что по мнению высокопоставленных чиновников НАТО, Россия вряд ли станет рисковать и атаковать страну, входящую в Альянса. Но все же принято решение усилить присутствие здесь войск блока.

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