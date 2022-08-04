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Страны-члены Североатлантического альянса устроили военные учения вблизи с российскими границами. Передовые авианаводчики из Британии и Соединенных Штатов Америки отработали нанесение авиационных ударов по объекта. Об этом сообщили военные корреспонденты в телеграмм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военные учения страны Североатлантического альянса проводили на территории Польши. Отработка авиационных ударов проходила всего в 50 километрах от Калининградской области. Корреспонденты издания отмечают, что британская и американская авиация отрабатывала наведение именно на наземные объекты. Журналисты опубликовали в телеграмм-канале кадры, подтверждающие проведения учебных маневров.

Военные обозреватели “Русской Весны” обращают внимание на то, что страны Североатлантического альянса неоднократно проводят различные учения у российских границ.

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