Независимо от результатов украинского кризиса, США уже потерпели поражение. Такое мнение высказал юрист Рамон Маркс в статье для издания The National Interest. Перевод публикации представил портал “ПолитРоссия“.

По мнению эксперта, уже неважно, кто одержит победу на Украине, так как Америка в любом случае потерпит стратегическое поражение. Россия продолжит выстраивать тесные отношения с Китаем, Ираном, Индией и Саудовской Аравией. Москва отвернется от Вашингтона и европейских союзников.

Аналитик отметил: «Точно так же, как президенты Ричард Никсон и Генри Киссинджер разыграли китайскую карту, ​​чтобы изолировать Советский Союз во время холодной войны, президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство США».

Россия становится главным поставщиком нефти в Китай и страны Ближнего Востока. Все это приведет к серьезным проблемам у стран Запада. А США придется привыкать к новым мировым реалиям.