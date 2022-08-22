читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Независимо от результатов украинского кризиса, США уже потерпели поражение. Такое мнение высказал юрист Рамон Маркс в статье для издания The National Interest. Перевод публикации представил портал “ПолитРоссия“.

По мнению эксперта, уже неважно, кто одержит победу на Украине, так как Америка в любом случае потерпит стратегическое поражение. Россия продолжит выстраивать тесные отношения с Китаем, Ираном, Индией и Саудовской Аравией. Москва отвернется от Вашингтона и европейских союзников.

Аналитик отметил: «Точно так же, как президенты Ричард Никсон и Генри Киссинджер разыграли китайскую карту, ​​чтобы изолировать Советский Союз во время холодной войны, президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство США».

Россия становится главным поставщиком нефти в Китай и страны Ближнего Востока. Все это приведет к серьезным проблемам у стран Запада. А США придется привыкать к новым мировым реалиям.

Вам может понравиться

Стали известны подробности прорыва обороны ВСУ в Песках

“Военное обозрение” рассказало, каким образом союзные войска захватили населённый пункт Пески, который ВСУ превратили в мощных укрепрайон. Решающие удары, отодвинувшие линию фронта на запад, были нанесены ещё 8 августа. Издание

РИА Новости: США повышают ставки в борьбе против России

Соединенные Штаты, которые ранее отказывали Киеву в поставке дальнобойных ракет, теперь заявляют о разрешении наносить удары по Крыму для ВСУ. Это означает, что боезаряды, способные поражать цели с дистанции в

ТАСС: Россия поставил Мали вертолёты и самолёты

Несколько вертолётов и штурмовиков из России было поставлено в Мали. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что пока официального подтверждения этой информации нет. Сколько именно единиц техники и что именно было
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – пасмурно, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 22 августа – переменная облачность, до 31 °C | Подольск: погода, 22 августа – переменная облачность, до 26 °C | Армавир: погода, 22 августа – переменная облачность, до 32 °C |