Несмотря на весьма напряженные бои в окрестностях Авдеевки, ВС РФ пока не удается выйти даже на оперативное окружение, считает военный эксперт Владимир Евсеев. Он также рассказал сайту “Украина.ру”, когда союзные силы все же смогут захлопнуть авдеевский котел.

Главными проблемами, с которыми столкнулись ВС РФ, являются мощные укрепления украинской армии, которые строились почти десятилетие, а также обширные минные поля вокруг города. Все это существенно затрудняет наступление. Союзные силы активно задействуют артиллерию, которая постепенно перемалывает оборонительные порядки врага, однако Киев уже очень хорошо подготовился к отражению атак.

Евсеев отметил, что самый оптимистический прогноз – это две недели. Именно столько, по его мнению, потребуется союзным силам, чтобы окружить Авдеевку и заставить сдаться самое крупное вооруженное формирование ВСУ, затаившееся в городе.