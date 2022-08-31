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31 августа православная церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра. В народном календаре этот день носит название Лошадиный праздник или Фролов день.

Братья Флор и Лавр жили во II веке. Они были мастерами по строительству домов и колодцев. Всю жизнь они работали на территории Иллирии. Все деньги, которые зарабатывали Флор и Давр, они раздавали бедным, которым рассказывали о православии. На глазах у всех они могли совершать настоящие чудеса. Однажды они вылечили сына языческого вождя, который был серьезно болен.

Однажды правитель края отправил из строить храм Геракла. После завершения строительства братья собрали своих соратников по вере для совместного молебна. Но всех христиан, которые в этот день были в храме, сожгли. Флора и Лавра бросили в колодец и забросали камнями. Но и после своей смерти они продолжают помогать людям и животным.

31 августа нельзя ездить на лошадях, работать на этих животных. Нарушение этого правила может привести к беде. Во Фролов день не делают ремонт, так как есть риск получить травму. Запрещено рыбачить, чтобы не потерять здоровье и финансы.

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