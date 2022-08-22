ВСУ нанесли артиллерийско-ракетный удар по освобожденному Лисичанску, что подтверждает стремление Киева оставить на Донбассе выжженную пустыню, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Народной милиции ЛНР.

Ракетный удар пришелся по центру города, боезаряд угодил точно в здание СБУ, которое было разрушено около недели назад. Из-за повторного удара по всему району можно найти паспорта граждан Украины, а также множество документов, которые хранились в сейфах украинской Службы безопасности.

Представитель НМ ЛНР Виталий Киселев рассказал, что центр Лисичанска и без того сильно разрушен. Кроме того, ВСУ бьют и по другим городам республики, которая полностью освобождена и выведена из-под контроля киевского режима. Сильно страдают в последнее время Стаханов и Первомайск.