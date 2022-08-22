читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ нанесли артиллерийско-ракетный удар по освобожденному Лисичанску, что подтверждает стремление Киева оставить на Донбассе выжженную пустыню, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Народной милиции ЛНР.

Ракетный удар пришелся по центру города, боезаряд угодил точно в здание СБУ, которое было разрушено около недели назад. Из-за повторного удара по всему району можно найти паспорта граждан Украины, а также множество документов, которые хранились в сейфах украинской Службы безопасности.

Представитель НМ ЛНР Виталий Киселев рассказал, что центр Лисичанска и без того сильно разрушен. Кроме того, ВСУ бьют и по другим городам республики, которая полностью освобождена и выведена из-под контроля киевского режима. Сильно страдают в последнее время Стаханов и Первомайск.

Вам может понравиться

Разведывательный самолет ВВС Британии вновь подошел вплотную к границам России

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint около двух часов провел у границы Мурманской области. Это уже вторая такая провокация, рассказал портал Avia.Pro. Эксперты ссылаются на мониторинговые сервисы, которые «засекли»

Китай запланировал на 22 августа учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море

22 августа с двух часов ночи до 16:00 по местному времени Китай намерен провести военные маневры в Восточно-Китайском море. Сообщается, что сразу несколько зон, выделенных для учений со стрельбами, будут

Для атаки на штаб Черноморского флота в Крыму Киев использовал коммерческий беспилотник

Российская ПВО 20 августа сбила над штабом Черноморского флота коммерческий беспилотник SkyEye 5000, направленный предположительно украинскими диверсантами. Портал Avia.Pro отмечает, что стоимость таких дронов составляет около 8 тысяч долларов. На
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – пасмурно, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 22 августа – переменная облачность, до 31 °C | Подольск: погода, 22 августа – переменная облачность, до 26 °C | Армавир: погода, 22 августа – переменная облачность, до 32 °C |