В ночь на 12 августа ВС РФ нанесли мощные удары по позициям ВСУ в городе Марганец Днепропетровской области. Наряду с Никополем этот населенный пункт используется в качестве плацдарма украинской армии для атак на Запорожскую АЭС, сообщил портал «Военное обозрение».

Удары по Марганцу позволили уничтожить несколько единиц РСЗО, применяемых для обстрелов, а также другую тяжелую технику.

Напомним, что минувшей ночью также состоялось заседание Совбеза ООН, на котором руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить боевые действия в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Он отметил, что сейчас опасности нет, хотя как Гросси это определил из Нью-Йорка, остается загадкой. По его словам, продолжение обстрелов может привести к техногенной катастрофе.

В настоящий момент единственным способом прекращения боевых действий у ЗАЭС является вытеснение украинских войск из населенных пунктов, которые могут использоваться Киевом для обстрелов. В противном случае атаки продолжаться, уверены эксперты.