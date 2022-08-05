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Гиперзвуковая ракета DF-15, разработанная в Китае, пролетела прямо над столицей Тайваня. Об этом рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях и мессенджерах.

Подчеркивается, что средства противовоздушной обороны Тайваня, которые были активированы еще перед визитом в Тайбэй Нэнси Пелоси, не отреагировали на китайский боезаряд. И этом при том, что DF-15 развивает скорость не более шести чисел Маха и существенно уступает по этому показателю более современным и скоростным боезарядам.

Это, по мнению экспертов, указывает на бесполезность тайваньских ПВО и отсутствие готовности островного государства к отражению возможной атаки. Если КНР вдруг задумает установить контроль над Тайванем, Тайбэю нечего будет противопоставить силам вторжения.

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