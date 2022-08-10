Жители Харьковской области заметили в небе фронтовой бомбардировщик Су-24, принадлежащий ВВС Украины, с ракетами Х-25. Это противорадиолокационные боезаряды, предназначенные для поражения средств ПВО, пояснили эксперты портала Avia.Pro.

Ранее сообщалось об использовании украинскими ВВС американских ракет AGM-88, причем на Западе уже заявили, что они запускаются с модернизированных истребителей МиГ-29. Теперь бомбардировщик Су-24 замечен с двумя Х-25. Из всего этого можно сделать вывод, что командование ВСУ озаботилось охотой на российские радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы.

Дальность действия ракет Х-25 составляет не более 40 километров. Но несмотря на это, они могут быть весьма опасными для ЗРК малой дальности, а также для средств радиоэлектронной борьбы. Боезаряды реагируют на изучение активированных РЛС или систем РЭБ и наносят по ним удар.

В настоящий момент официальной информации об использовании Киевом противорадиолокационных ракет не поступало.