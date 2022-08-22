Жители Западной Украины выкладывают в социальные сети и мессенджеры фотографии колонны американских бронеавтомобилей International MaxxPro, на днях поступивших из США. Портал Avia.Pro подсчитал, что сейчас в распоряжении украинской армии имеется не менее 80 таких машин.

Колонна из 18 бронеавтомобилей растянулась почти на 200 метров. На машинах не видно вооружения, как это было с фотографиями International MaxxPro, уже отправленных Киевом на Донбасс, поэтому эксперты сделали вывод о новой партии техники.

Они отмечают, что в плане защиты американские броневики весьма неплохи, так как выдерживают обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов, удары осколков и даже сильные взрывы. Однако есть и у них и минусы, к которым относится слабое вооружение, не позволяющее бронеавтомобилю вести полноценные боевые действия без прикрытия.