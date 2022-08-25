Военная помощь Ирана может изменить “правила игры” на Украине. Западу стоит опасаться военного сотрудничества Москвы с Тегераном. Об этом пишет The Washington Post – сообщает “Лента.ру”.

Обозреватель американского издания Дэвид Игнатиус указал, что на фоне специальной военной операции в Донбассе отношения между Ираном и Россией существенно окрепли. Якобы Тегеран уже поставил в распоряжение российской армии эффективные беспилотники-“смертники” серии Shahed, которые применяются в боевых действиях.

Игнатиус со ссылкой на источники в американской разведке также утверждает, что не так давно ракета “Союз” вывела на орбиту иранский спутник “Хайям”. При этом отмечается, что якобы первое время спутником будут пользоваться Вооружённые силы РФ для выполнения боевых задач в ходе спецоперации в Донбассе.

Кроме того, у Ирана богатый опыт по обходу западных санкций, под которыми страна находится уже не одно десятилетие. Иранский опыт может перенять и Россия – говорится в публикации.

Официального подтверждения всей этой информации нет. Ранее власти Ирана заявляли лишь, что никакой поставки беспилотников в Россию не ведётся.