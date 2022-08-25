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В Министерстве обороны России сообщили о том, что российская САУ «Малка» в ходе спецоперации смогла уничтожить американские 155-мм гаубицы М777. Благодаря этому удалось взломать оборону ВСУ на Донбассе.

Момент боевой работы 203-мм САУ “Малка” попал на видео и был распространен в Сети. На кадрах можно увидеть, как российская самоходка перемещается в районе огневых позиций. Она производит наведение на цель и уничтожает долговременные укрепления украинских националистов на Донбассе.

Наводчик боевого расчета самоходки сообщил о том, что любые задачи по взлому обороны противника удается успешно решать за счет использования крупного калибра. Военнослужащий отметил, что САУ “Малка” на Украине отлично показала себя и в работе по ЗРК украинских боевиков.

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