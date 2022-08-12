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На протяжении трех суток подряд на территорию Украины заезжали огромные конвои с американской техникой, рассказал портал Avia.Pro. Речь идет не только о бронеавтомобилях, но и о многоцелевых бронетранспортерах и легкобронированных джипах.

Колонны с техникой сопровождались полицией Польши и Румынии, с территории которых границу Украины пересекло по два конвоя, а также подразделениями военнослужащих стран Североатлантического альянса. Всего в распоряжение ВСУ может поступить до 60 единиц такой техники.

Фотографии в Сети, сделанные жителями сопредельных государств и самой Украины, показывают, что конвои были разбиты на небольшие группы для безопасной транспортировки техники. Кроме того, пункты временного ее размещения находятся в разных регионах страны, чтобы исключить быстрое уничтожение западных машин.

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