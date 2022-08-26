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В руках российских военных оказалась американская ракета, которая была выпущена боевиками ВСУ, но не разорвалась, а по неизвестным причинам просто упала на землю. Боезаряд практически целый, поэтому ВС РФ имеют возможность получить в свое распоряжение сверхсекретные технологии оборонного комплекса США.

На фото, которые опубликовал портал Avia.Pro, видно, что ракета после падения сохранилась практически в первозданном виде. Поэтому можно допустить, что самое ценное в ней – электронный модуль управления, – также остался невредим. Это позволяет внимательно его изучить, взять на заметку полезные особенности, а также разработать методы противодействия боезарядам, которые наводятся на излучение средств ПВО и РЭБ.

Эксперты уточняют, что речь идет о противорадиолокационной ракете, которую Киев сравнительно недавно получил от Вашингтона. Чтобы обеспечить возможность ее использования, пришлось даже внести некоторые модернизации в конструкцию самолета МиГ-29. Все дело в том, что данный боезаряд не может применяться в наземных пусковых установка.

Это уже не первые обломки американской противорадиолокационной ракеты. Однако все они были обнаружены на объектах, не имеющих ничего общего с ПВО. Поэтому говорить об эффективности боезарядов при их использовании Украиной пока очень рано.

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