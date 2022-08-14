Очередная колонна с техникой Североатлантического альянса замечена на Украине. На этот раз Киев получил как минимум четыре 155-миллиметровые самоходные гаубицы Zuzana из Словакии, пишет портал Avia.Pro.

Фотографии колонны из четырех огромных тягачей сделали местные жители, заметившие технику уже на территории Украины. Командование ВСУ уже подтвердило получение этого вооружения.

По мнению экспертов, дальность словацких гаубиц, составляющая 39 километров, создаст некоторые проблемы для использования против них систем контрбатарейной борьбы. Однако всего четыре самоходных оружия в любом случае не смогут повлиять на ход спецоперации ВС РФ на Украине.

Напомним, что ранее сообщалось о появлении на Украине сразу четырех колонн с бронетранспортерами International MaxxPro, которые позже не доехали до линии фронта, так как увязли в донбасской степи.