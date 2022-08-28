С 1 октября украинские женщины будут подлежать мобилизации в армию. Многих из них уже сейчас готовят к службе, сообщило голландское издание NOS.

Женщины-добровольцы с позывными «Феникс» и «Султан», которых на территории Западной Украины сейчас обучают иностранные инструкторы, постигают специальность снайперов, но проходят полный курс боевой подготовки.

Инструктор Деб рассказал, что «Феникс» продержалась на треннинге с военнослужащими-мужчинами все пять часов, причем ни в чем не уступала им, хотя условия были равны для всех. Она обладает большой физической силой и отлично управляется с оружием.

Отмечается, что мобилизация для женщин не будет обязательной. Также их не собираются сразу отправлять на линию фронта. Большинство призванных женщин смогут занять в штате ВСУ те должности, которым соответствуют их гражданские специальности.