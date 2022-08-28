читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 1 октября украинские женщины будут подлежать мобилизации в армию. Многих из них уже сейчас готовят к службе, сообщило голландское издание NOS.

Женщины-добровольцы с позывными «Феникс» и «Султан», которых на территории Западной Украины сейчас обучают иностранные инструкторы, постигают специальность снайперов, но проходят полный курс боевой подготовки.

Инструктор Деб рассказал, что «Феникс» продержалась на треннинге с военнослужащими-мужчинами все пять часов, причем ни в чем не уступала им, хотя условия были равны для всех. Она обладает большой физической силой и отлично управляется с оружием.

Отмечается, что мобилизация для женщин не будет обязательной. Также их не собираются сразу отправлять на линию фронта. Большинство призванных женщин смогут занять в штате ВСУ те должности, которым соответствуют их гражданские специальности.

Вам может понравиться

Немцы в очередной раз осознали бессмысленность санкций

Предстоящая зима грозит быть очень сложной для жителей Германии. В стране ожидаются проблемы с подачей электричества, безработица на предприятиях нефтяной отрасли. Запад уже принял шестой пакет санкций, согласно которому с

Аргумент для Зеленского: США намереваются спасти комика с помощью ЗРК NASAMS

Киев регулярно хвастает, что ВСУ «уничтожили военной техники ВС РФ на 16,6 миллиарда долларов», рассказывает портал «Свободная пресса». Эксперты отмечают, что в оружие для Украины вложено гораздо больше денег, причем

Артиллеристы и разведка ВДВ российской армии успешно громят позиции ВСУ под Николаевом

Воздушный десант и артиллерийские подразделения ВС РФ успешно ликвидируют позиции противника на Николаевском направлении. Координаты целей при этом они получают от разведывательных беспилотников, скрыться от которых у боевиков ВСУ нет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 августа – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 28 августа – пасмурно, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 28 августа – облачно с прояснениями, до 35 °C | Подольск: погода, 28 августа – пасмурно, до 28 °C | Армавир: погода, 28 августа – ясно, до 33 °C |