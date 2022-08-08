Киев продолжает вынашивать планы удара по Крымскому мосту, причем несмотря на скептическое отношение к этим замыслам в России, он имеет все шансы их реализовать. Впрочем, разрушить мост ему точно не удастся, атака может быть проведена исключительно в пропагандистских целях.

Телеграм-канал Сolonelcassad рассказал, что в настоящий момент в Киеве обдумывают план использования одного из торговых судов для нанесения удара по Керченскому мосту. Для этой цели необходимо подключить одну из стран НАТО, которая после разгрузки зерна передаст на судно пусковую установку с несколькими противокорабельными либо крылатыми ракетами.

Возвращаясь обратно, судно совершит маневр, чтобы подойти к мосту и выпустит ракеты. После этого расчет тихо уйдет на катере, а пусковую установку Украина вернет владельцу.

Эксперты отмечают, что Крымский мост – капитальное сооружение, которое вряд ли можно разрушить несколькими ракетами. Поэтому Киеву данная атака нужна лишь для того, чтобы добиться хоть какой-то «перемоги» и рассказать о ней всему миру.