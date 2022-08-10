Очередной санкционный список в ближайшее время может появиться на Украине. В него планируют внести более 360 россиян. Среди них кинорежиссёр Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова, рок-музыкант Виктор Кипелов и так далее. Соответствующий перечень лиц уже подготовило Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции – сообщает РИА “Новости”.

Ведомство направило документ в МИД Украины. Необходимость принятия решения об ограничительных мерах в отношении новых лиц объясняется их “поддержкой политики России”. Если перечень будет согласован, то активы указанных в нём россиян будут заморожены на территории страны, а позже они могут быть взысканы в пользу Украины. Правило будет действовать, если у подсанкционных людей будут хоть какие-то счета или недвижимость на украинской территории.

Новый санкционный список станет уже 22-м по счёту. Сейчас в общей сложности в таких перечнях находится около 19 тысяч россиян и 4 тысячи юридически лиц из России.