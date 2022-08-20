О появлении в распоряжении Киева британских реактивных систем залпового огня M270 MLRS стало известно довольно давно, но до настоящего момента фиксировались лишь единичные случаи их применения. Однако сейчас ВСУ начали массово использовать эти аналоги американских M142 HIMARS, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты напомнили, что MLRS отличается от американских систем гусеничным шасси, а также возможностью выпускать в одном залпе не шесть, а двенадцать ракет. То есть, 6 установок, имеющихся сейчас в распоряжении Киева, способны успешно заменить 12 РСЗО HIMARS.

Украинское командование сформировало три расчета, каждый из которых получил в свое распоряжение по две британских установки. На кадрах записи, представленной порталом, видно, что РСЗО MLRS выпускают 12 ракет буквально за 48 секунд. Где именно было снято видео, пока неизвестно.

Сейчас в распоряжении Киева уже имеется не только 6 реактивных систем залпового огня M270, но и три немецких MARS II, являющихся их полными аналогами. Также ВСУ передали 16 РСЗО M142 HIMARS, но по данным Минобороны РФ, 6 из них уже уничтожено.