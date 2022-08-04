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Международный уголовный суд отказался признавать спецоперацию России на Украине агрессией, чем вызвал бурное недовольства в Киеве. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинского ведомства добавил, что Запад не собирается создавать отдельный трибунал по России, так как международный суд уже отклонил иск Киева. Кулеба заявляет, что Украина попала в замкнутый круг, так как Запад не хочет призвать действия России как агрессию.

Дмитрий Кулеба выражает полную решимость продолжать добиваться создания отдельного международного трибунала для России. Для достижения этой цели он намерен штурмовать даже Евросоюз. Но страны ЕС его рвение не поддерживают, и на сегодняшний день вопрос по иску против России полностью закрыт.

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