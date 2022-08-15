«Лучший летчик Украины» капитан Антон Листопад, который в прошлом году вместе с президентом Зеленским открывал парад в честь 30-й годовщины независимости страны, ликвидирован в зоне проведения спецоперации ВС РФ.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что пока никаких подробностей о гибели Листопада, всего два месяца назад получившего из рук президента Владимира Зеленского Орден мужества, не сообщается.

По одной из версий, летчик даже не успел подняться в небо и был ликвидирован на одном из военных аэродромов, где готовился к вылету. По другой, Листопад вступил в воздушный бой, но не сумел ничего противопоставить российским пилотам.

С первых дней спецоперации ВС РФ Киев придумывает духоподъемные истории для доверчивых граждан. Одна из них – сказка о «призраке Киева». Этот «неуловимый летчик» якобы успел сбить около 30 самолетов ВКС РФ и всегда выходил победителем из воздушных боев. Позже киевские власти признали, что это была «легенда», «собирательный образ».