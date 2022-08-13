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Модернизированная подводная лодка «Алроса», входящая в состав Черноморского флота РФ, вызывает у Киева нервный срыв, очень близкий к панике. Все дело в том, что эта дизель-электрическая субмарина наделена современными возможностями и несет на борту четыре крылатые ракеты «Калибр».

Практика показывает, что четырех таких боезарядов вполне достаточно для нанесения высокоточного удара по стратегически важным военным объектам украинской армии. Именно этого опасается Киев.

Кроме того, причиной страха является отсутствие в распоряжении ВСУ какой-либо информации о характеристиках и возможностях подлодки «Алроса». Она прошла глубокую модернизацию и фактически является самой новой субмариной в составе ЧФ РФ, рассказал портал Avia.Pro.

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