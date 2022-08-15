Эксперты издания avia.pro сообщили о том, что полукилометровая колонна американской бронетехники была замечена на территории Донбасса.

По имеющейся информации, колонна состоит из бронеавтомобилей International MaxxPro. Она появилась через трое суток после того, как на Украину была доставлена американская бронетехника через Польшу и Румынию.

Эксперты издания опубликовали видеозапись, на которой запечатлена колонна, в которой минимум 18 бронеавтомобилей International MaxxPro, также есть одно неустановленное транспортное средство, которое едет в сопровождении. Видео было снято в районе населенного пункта Славянка. Техника полностью готова к участию в боевых действиях, так как на бронированных автомобилях установлены башни.

По имеющейся информации, ранее на Украину были отправлены 60 американских транспортных средств. Эксперты не исключают, что ВСУ пытаются усилить позиции в регионе.