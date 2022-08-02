От действий ВСУ продолжают страдать обычные жители Донецка. 2 августа Штаб теробороны ДНР сообщил, что на мине “Лепесток” (ПМФ-1) подорвались три жителя города. Среди них подросток 17 лет. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Минирование “лепестками” происходит дистанционно. Кассетными снарядами, в каждом из которых находятся десятки мин, ВСУ забрасывает жилые районы Донецка и других городов. Из-за небольшого размера мины, её крайне трудно заметить. Активное дистанционное минирование “лепестками” украинские националисты начали производить с конца июля.

Произошедший случай с подрывом трёх человек – не единственный. Ранее правоохранительные органы ДНР сообщали о подрыве ещё семерых местных жителей .

Из-за своего небольшого размера “Лепесток” не может моментально убить человека. Тем не менее мина может нанести серьёзные травмы ногам. И если пострадавшему не оказать экстренную оперативную помощь, то человек может погибнуть.