В Силезском воеводстве Польши на электростанции «Явожно II» произошел сильный пожар. В качестве причины представитель пресс-службы Силезской пожарной охраны Анета Голембиевская назвала использование некачественного угля.

На станции загорелась конвейерная лента, которая расположена на 15-метровой высоте. Возгорание было ликвидировано, после чего специалисты установили точную причину пожара.

После отказа польских властей от российского угля крупнейшая в стране электростанция стала получать топливо из Индонезии, а также из расположенной под Освенцимом шахты Бжеще. Однако этот уголь либо не соответствует всем необходимым нормам по качеству, либо не предназначен для использования именно на таких ТЭС.

На Явожненской электростанции совсем недавно ввели в строй новый блок, призванный увеличить мощность вырабатываемой энергии, однако из-за некачественного угля он может выйти из строя.