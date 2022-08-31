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Тверской суд города Москва рассмотрит дело на основании протокола об административном нарушении, который был составлен в отношении артистки Кристины Асмус. Теперь ей грозит денежный штраф. Подробности передает издание “Стархит”.

Кристина Асмус недавно в социальных сетях писала о том, что у нее очень большие заработки, но ей для этого приходится много работать. Артистка пожаловалась, что у нее очень плотный график, состоящий из спектаклей в театрах, съемок, премьер. 1,5 месяца она провела на проекте «РАЙцентр».

Но при этом артистка успевает в социальных сетях оставлять посты, содержание которых дискредитирует российские Вооруженные Силы. Сейчас Асмус обвиняют по статье 20.3.3, Ч. 1. Ей грозит штраф в размере 50 000 рублей. Но пока не уточняется, за какие именно высказывания могут оштрафовать артистку. Дело об административном правонарушении уже поступило в Тверской суд.

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