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Румынские граждане увидели в одном из приграничных городов страны колонну из 12 реактивных систем залпового огня HIMARS и предположили, что это очередная партия вооружения для Украины.

В колонне были замечены не только пусковые установки M142 HIMARS, но и два контрбатарейных радара. Это оборудование также входит в состав американских комплексов.

Портал Avia.Pro опубликовал видеозаписи, сделанные на границе Румынии, Украины и Молдавии. На кадрах хорошо видны и радары, и пусковые установи РСЗО. Эксперты предполагают, что Соединенные Штаты организовали очередную поставку без официального объявления точно так же, как это было сделано с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Они также подсчитали, что если новые системы доберутся до адресата, то в распоряжении Киева будет уже 37 установок HIMARS, MARS II и MLRS.

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