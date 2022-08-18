На военно-техническом форуме «Армия-2022» компания «Промкомпозит» представила экспонат, заинтересовавший всех без исключения участников выставки. Это беспилотник «Лиса», который уже испытан в реальных боевых условиях на Украине, передает издание “Взгляд”.

Сразу пять дронов, способных метать гранаты точно по позициям противника, недавно были отправлены на Донбасс, рассказали представители компании-разработчика.

Напомним, что спецоперация ВС РФ на Украине продолжается, союзные силы начинают крупное наступление сразу на шести направлениях. Достижения российских войск, которые признают даже западные политики и эксперты, показывают, что по техническому оснащению и вооружению Россия превосходит Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, чье оружие за неимением собственного использует Украина.