читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей обнаружили на дне Калифорнийского залива в Мексике новый вид морских обитателей. Речь идет о спагетти-червях Biremis. Их обнаружили в ходе исследования морского дня при помощи подводного дистанционно управляемого робота.

То, что удалось увидеть ученым, на первый взгляд показалось ожившим “помпоном”. Но тщательный анализ морского существа показал, что это представитель семейства спагетти-червей из рода Biremis.

У этих морских обитателей нет глаз и жабр. На их теле не наблюдаются явные щетинки. У червя очень необычный вид за счет того, что его щупальца раздута.

Новый вид червя обитает в свободном плавании, он передвигается по дну, захватывает питательные частицы при помощи щупалец. При передвижении на поверхности дна он оставляет след.

Вам может понравиться

Ученые доказали способность плотоядных растений заманивать насекомых при помощи капель воды

Учёные из Бристольского университета обнаружили необычный факт. Оказалось, что растение в Nepenthes gracilis в джунглях Борнео очень изобретательное. Его листья имеют свисающую крышку, которая становится смертельной ловушкой для муравьев при

В компании Samsung создали искусственную мышцу CASA, которая жмет вес в 800 раз больше собственного

Разработчики компании Samsung создали многофункциональную искусственный мышечный привод. Его главная особенность заключается в возможности поднимать вес, который в 800 раз превышает его собственный. Такого показателя удалось достичь благодаря установке цифрового

На дне Атлантики обнаружены загадочные отверстия

Несколько сотен необычных отверстий были обнаружены учеными к северу от Азорских островов на глубине в 3 километра. Их уникальность заключается в расположении. Они выстроены в ровную прямую линию. На первый
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |