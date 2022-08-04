Ученые из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей обнаружили на дне Калифорнийского залива в Мексике новый вид морских обитателей. Речь идет о спагетти-червях Biremis. Их обнаружили в ходе исследования морского дня при помощи подводного дистанционно управляемого робота.

То, что удалось увидеть ученым, на первый взгляд показалось ожившим “помпоном”. Но тщательный анализ морского существа показал, что это представитель семейства спагетти-червей из рода Biremis.

У этих морских обитателей нет глаз и жабр. На их теле не наблюдаются явные щетинки. У червя очень необычный вид за счет того, что его щупальца раздута.

Новый вид червя обитает в свободном плавании, он передвигается по дну, захватывает питательные частицы при помощи щупалец. При передвижении на поверхности дна он оставляет след.