Несколько сотен необычных отверстий были обнаружены учеными к северу от Азорских островов на глубине в 3 километра. Их уникальность заключается в расположении. Они выстроены в ровную прямую линию. На первый взгляд отверстия похожи на рукотворные.

Но загадка в том, что ни одна группа исследователей в этой части океана ни разу не была. Отверстия были зафиксированы камерой дистанционного управления батискафа NOAA. Они размещены на гребне подводного вулкана. Рядом нет ни одного следа, который бы указывал на присутствие здесь человека. Дно выглядит совершенно гладким.

Ученым удалось разглядеть следу грунта, которые свидетельствуют о том, что отверстия выкапывались изнутри. Но их глубину не удается пока определить, так как у батискафа нет необходимого манипулятора.

Изучение показало, что это не норы морских обитателей. Отверстия сделаны искусственно. Сейчас продолжается изучение. Ученые планируют еще в течение месяца наблюдать за отверстиями при помощи камеры.