Киев в очередной раз атаковал Антоновский мост в Херсоне, причем для атаки было использовано не менее 10 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS либо их аналогов MARS II или M270 MLRS, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что часть боезарядов была уничтожена средствами ПВО, однако несколько ракет все же угодили по сооружению. Причем националисты били все в тот же пролет, который не сумели разрушить ранее.

Также сообщается о возгорании в непосредственной близости от моста, где находятся наведенные ВС РФ паромные переправы. Не исключено, что одна из ракет угодила прямо по барже. Генштаб ВСУ тоже не пролил свет на происходящее в Херсоне, но известно, что обстрел мог стать причиной гибели рабочих, проводивших восстановительные процедуры на объекте.