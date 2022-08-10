Союзные силы разгромили линию обороны ВСУ в Песках, поэтому официальный Киев уже заявил, что намеревается отстраивать новый укрепрайон в Первомайском и Водяном. Прогноз главного рупора киевской пропаганды Алексей Арестовича о том, что любой, кто «полезет на линию Пески-Марьинка-Авдеевка, сам демилитаризуется», не сбылся, как и остальные 100 процентов его предсказаний.

«Злые мужики из Донбасса» пошли на штурм и выбили ВСУ из укреплений, выстраиваемых на протяжении 8 лет. Это в очередной раз подтверждает, что российские войска и Народная милиция имеют подавляющее превосходство над противником.

7 августа освобождение Песок подтвердил даже Запад. В иностранных СМИ появились заявления о профессиональных действиях союзных сил, перемоловших мощные укрепрайоны и изгнавших из населенного пункта националистов. Теперь Киеву в очередной раз придется цепляться за огороды в близлежащих селах да прятаться в промзонах, сообщает портал «Свободная пресса».