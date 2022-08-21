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Близость к границам России заставляет Соединенные Штаты размещать на Аляске новейшие свои самолеты, однако они оказываются неприспособленными к суровым климатическим условиям, пишет американский журнал Military Watch.

Истребители пятого поколения F-35 и F-22, которые США задействуют в северных широтах для сдерживания РФ, существенно уступают российским самолетам по устойчивости к сильным холодам. Стратегические бомбардировщики Ту-95, истребители Су-35 и другие воздушные машины легко переносят суровый арктический климат и требуют при этом сравнительного недорогого технического обслуживания.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что американские самолеты-невидимки, напротив, быстро изнашиваются при эксплуатации на Аляске. Кроме того, в Арктике они требуют еще более сложного обслуживания, из-за чего и без того высокая его стоимость, возрастает в разы.

В прошлом году отсутствие устойчивости к суровым климатическим условиям продемонстрировали и стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. После полетов за полярным кругом и пребывания на авиабазе в Норвегии эксперты оценили состояние самолетов и заявили, что размещать воздушные машины в Арктике нельзя ни в коем случае.

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