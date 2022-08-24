читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аэродром в Новофёдоровке мог быть атакован ракетой, которая была произведена на Украине. Об этом сообщает американское издание Military Watch – передаёт “Свободная пресса”.

Американские журналисты предполагают, что основой для нового вооружения могли стать советские стратегические авиационные ракеты Х-55 и противорадиолокационные Х-58. Вероятно, что новое вооружение создавали для того, чтобы наносить удары по позициям Вооружённых сил РФ.

По мнению издания, к созданию ракет могли быть причастные и специалисты из США, поскольку страна заинтересована в том, чтобы у Киева появилось оружие, “способное долететь до Москвы”.

Инцидент в Новофёдоровке произошёл в 9 августа. По официальной версии Министерства обороны РФ, к взрывам на аэродроме украинские националисты непричастны. Причиной инцидента назвали нарушение требований пожарной безопасности.

Вам может понравиться

Российская армия уничтожила в Сирии ещё один лагерь террористов

Несмотря на текущую геополитическую обстановку и операцию по денацификации и демилитаризации Украины, российские вооружённые силы продолжают кампанию по уничтожению террористов на территории Сирии. Минобороны РФ отчиталось о ликвидации лагеря боевиков

Полковник Евсеев осадил рвущегося “готовиться к войне” британского офицера

Великобритании нужно задуматься на решением собственных проблем, а не лезть в те сферы, которые ее совершенно не касаются. Сейчас главным вопросом на ее повестке дня является попытка выхода из энергетического

Назван основной носитель гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал»

Основным носителем российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» названа модификация боевых самолетов МиГ-31. Ей будет присвоен индекс И. Об этом сообщили “Известия“, ссылаясь на данные, предоставленные Министерством обороны РФ. МиГ-31И оборудуют электродистанционной
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 августа – небольшая облачность, до 29 °C | город Мытищи: погода, 24 августа – пасмурно, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Королев: погода, 24 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 24 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 24 августа – ясно, до 32 °C |