Аэродром в Новофёдоровке мог быть атакован ракетой, которая была произведена на Украине. Об этом сообщает американское издание Military Watch – передаёт “Свободная пресса”.

Американские журналисты предполагают, что основой для нового вооружения могли стать советские стратегические авиационные ракеты Х-55 и противорадиолокационные Х-58. Вероятно, что новое вооружение создавали для того, чтобы наносить удары по позициям Вооружённых сил РФ.

По мнению издания, к созданию ракет могли быть причастные и специалисты из США, поскольку страна заинтересована в том, чтобы у Киева появилось оружие, “способное долететь до Москвы”.

Инцидент в Новофёдоровке произошёл в 9 августа. По официальной версии Министерства обороны РФ, к взрывам на аэродроме украинские националисты непричастны. Причиной инцидента назвали нарушение требований пожарной безопасности.