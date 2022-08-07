В ночь на 7 августа ВС РФ нанесли сокрушительные ракетные удары по двум объектам ВСУ в Харькове. Портал «Русская весна опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть последствия этих атак.

В 5:40 удар был нанесен по Новобаварскому району Харькова. О нем рассказал мэр города Игорь Терехов, однако подробности он озвучивать не стал. Это – явный признак точного попадания ракет по объекту военной инфраструктуры.

На кадрах можно также увидеть момент ракетного удара. Яркая вспышка на мгновение освещает весь город и сопровождается мощным грохотом взрыва.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Известно, что на объектах ВСУ сразу после атаки вспыхнули серьезные пожары, на место выехали экстренные службы.