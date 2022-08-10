Сразу несколько армий стран НАТО в Европе продолжают активно использовать «советские шаблоны» построения танковых войск. Одной из них являются чешские Вооруженные силы, написало местное издание CZDefence.

Мало того, до недавнего времени Чехия продолжала использовать танки советского образца Т-72. Часть этих боевых машин она передала Украине и вместо них совершенно бесплатно получает немецкие Leopard 2A4. Кроме того, из бюджета страны выделены средства на покупку 50 единиц более новых Leopard 2A7.

Тяжелая танковая бригада ВС Чехии, как и множество подобных подразделений в других армиях НАТО, использует «советское построение». В нее входят батальоны, в которых каждая рота включает в себя три взвода по три танка. Их дополняют командирские машины, поэтому в каждом батальоне имеется по 30 единиц бронетехники.

«Тройка» – весьма рациональное советское построение, которое используют многие страны НАТО. Впрочем, сейчас армия Альянса все чаще задействует «четверку», в которой в батальоны входят 58 боевых машин. Они дают возможность увеличить силу «танкового ударного кулака», однако при этом нуждаются в грамотном командовании способном координировать действия значительно увеличившегося числа экипажей.