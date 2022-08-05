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Пищевые привычки итальянцев удивили автора телеграм-канала «Тут вам не там». Блогер отметила, что подход к еде в Италии сильно отличается от всего того, что ей приходилось видеть ранее, передает издание “Московский комсомолец”.

Так, жители этой страны выработали целую систему правил, которые соблюдает буквально каждый. К примеру, они уверены, что куриное мясо не сочетается с макаронами, а морепродукты теряют свой вкус, если употреблять их вместе с сыром.

Кроме того, итальянцы уверены, что после полудня ни в коем случае нельзя пить капучино, так как добавляемое в напиток молоко сразу после обеда не будет усваиваться организмом. В то же время, они спокойно пьют алкогольные напитки с самого утра, но придерживаются четкого режима питания.

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