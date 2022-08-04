Миротворческие силы ВС РФ в Нагорном Карабахе остановили атакующие действия Азербайджана. В настоящий момент обстановка в регионе стабильна, но риски серьезного вооруженного столкновения пока никуда не делись, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты напоминают, что глава правительства Армении Никол Пашинян призвал российские ВС не допускать перехода азербайджанскими войсками линии соприкосновения. Также он потребовал у Баку вывести свои подразделения за эту самую линию и прекратить провокации.

Напомним, что Азербайджан объявил спецоперацию «Возмездие» и направил свои войска в Нагорный Карабах. Главное его требование – это полная демилитаризация Арцаха, без которой противостояние не будет улажено дипломатическим путем. Российские ВС, которые внимательно отслеживали действия Баку, своевременно вмешались в его операцию и сумели стабилизировать обстановку, однако пока Азербайджан не отказался от своих требований, риск повторной эскалации сохраняется.